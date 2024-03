(Di giovedì 21 marzo 2024) Bologna, 21 mar. (Adnkronos) – “Oltre 3.000 espositori che vengono da 150 paesi, abbiamo una crescita, del 4%”. Lo ha dichiarato il Presidente di BolognaFiere Gianpieroall’inaugurazione a Bologna della 55esima edizione di, la fiera della cosmetica e del beauty che porterà in città circa 250 mila visitatori in 4 giorni.“Più 30% sono i nuovi espositori rispetto all’anno scorso ? ha continuato– quindi veramente una crescita importante.è l’ammiraglia, come dico sempre, di una flotta di tante manifestazioni che hanno un’aspirazione internazionale e Bologna è oggi la manifestazione clou del comparto del Beauty ma sappiamo che analogamente in questi anni abbiamo portato avanti una crescita della presenza internazionale diche si è portata dietro anche un ...

Cosmoprof, attese presenze record, Calzolari: "Tanti stranieri, confermata propensione a internazionalizzazione" - 'Oltre 3.000 espositori che vengono da 150 paesi, abbiamo una crescita, del 4%'. Lo ha dichiarato il Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari all'inaugurazione a Bologna della 55esima edizione d ...adnkronos

Santanchè, 'Cosmoprof in crescita, +7% rispetto al 2023' - "Cosmoprof è una manifestazione in continuo aumento, i numeri sono pazzeschi sia in termini di fatturato, sia di presenze sia di partecipazione, con oltre 60 Paesi presenti. L'Italia è la patria della ...ansa

Parte il Cosmoprof, traffico a rischio congestine in zona Fiera: cambia la viabilità - Strade e uscite della tangenziale chiuse per provare a contenere gli effetti del traffico che si prevede ad alta densità nella zona in occasione della 55a edizione dell'evento fieristico prevede dove ...bolognatoday