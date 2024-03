Così preveniamo l’emergenza fentanyl in Italia e non solo Parla Molinari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sebbene inilnon rappresenti un’emergenza, pochi giorni fa il dipartimento antidroga della presidenza del Consiglio ha pubblicato un Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio die altri oppioidi sintetici. Obiettivo della Strategia è attuare misure di prevenzione efficaci che impediscano un’escalation della sua diffusione, come avvenuto ad esempio negli Stati Uniti, dove nel2021 l’utilizzo illecito di fentanili ha causato oltre 70mila morti. Per capire meglio il grado di rischio che corre il nostro Paese e la ratio che ha portato allo sviluppo del Piano nazionale, abbiamo intervistato il capo del dipartimento per le Politiche antidroga, Paolo. Abbiamoto moltissimo die dei rischi che comporta un suo ...