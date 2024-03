Così il sostegno di Joe Biden a Israele condiziona le primarie democratiche

La proposta del Ministro Valditara, contenuta nella bozza del decreto semplificazioni, che vede la conferma per 3 anni dei Supplenti di sostegno sullo stesso posto su richiesta delle famiglie , non ... (orizzontescuola)

Roma : insegnante di filosofia e storia del liceo sottoposto a due procedimenti disciplinari per aver parlato agli studenti di genocidio ...: ... e così via per tre ore... Il suo caso ha avuto una forte eco mediatica. Perché, secondo lei, vari ...nei miei confronti e protestando contro gli attacchi alla libertà d'insegnamento e in sostegno del ...

Basilicata, Chiorazzo rinuncia a correre: sosterrà il candidato di centrosinistra Marrese: ...Auxilium ha accolto l'appello lanciato dai segretari regionali della coalizione che si è così ... Tre candidati Pochi minuti prima dell'annuncio di Chiorazzo a sostegno di Marrese, era arrivato il ...