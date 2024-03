Cos’è successo a Matteo Berrettini? Svelata la causa del mancamento | “Tornerà a Marrakech”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha avuto un piccoloquando si trovava al servizio nel corso del match contro Andy Murray. L’azzurro ha barcollato quando aveva la racchetta in mano, si è tenuto in piedi appoggiando l’attrezzo sul cemento e poi ha scosso la testa. L’incontro è stato momentaneamente sospeso ed è poi ripreso, con la vittoria del britannico al terzo set. Un calo fisico avuto dal 27enne romano, che ha voluto spiegare meglioattraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Il finalista di Wimbledon 2021 ha precisato: “Molti di voi hanno visto che ieri in campo non sono stato benissimo, sono quasi svenuto. Già al mio risveglio stavo male, mi sentivo debole, ma ho deciso comunque di giocare e di non rinunciare alla partita perchè ho già dovuto farlo troppe volte negli ...