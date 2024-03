Cos’è il problema dei tre corpi | che appassiona la fisica e ha ispirato la serie tv Netflix

(Di giovedì 21 marzo 2024) È appena arrivata sul’attesissimaIldei 3, tratta dal romanzo fantascientifico di Liu Cixin e nuova fatica degli showrunner de Il trono di Spade, David Benioff e D. B. Weiss, insieme ad Alexander Woo. L’ambiziosissimaTV, che racconta di come il genere umano deve reagire ad una minaccia proveniente dallo spazio, prende spunto e si sviluppa narrativamente da un verodella dinamica, il cosiddettodei tre. Ma di che cosa si tratta e perchè è un rompicapo impossibile per i matematici? Facciamo un passo indietro ai tempi di Isaac Newton, il matematico aveva appena scoperto il modo in cui la gravità tiene insieme l’universo e aveva utilizzato la legge di gravitazione universale per predire i ...

Il 21 marzo uscirà su Netflix la serie tratta dal romanzo di fantascienza di Cixin Liu. Il titolo fa riferimento al pianeta, in cui è ambientata la storia, in balia di tre stelle.Continua a leggere (fanpage)

È arrivato il teaser trailer di Alien: Romulus, nuovo capitolo della saga: Articoli più letti Cos'è il Problema dei 3 Corpi per la fisica di Luca Nardi Gemini sbarca su Gmail: ecco come provare le nuove funzionalità AI di Marco Trabucchi The Whole Truth è l'horror da ...

Perché l'Ucraina vuole a tutti i costi i missili Taurus: Articoli più letti Cos'è il Problema dei 3 Corpi per la fisica di Luca Nardi Gemini sbarca su Gmail: ecco come provare le nuove funzionalità AI di Marco Trabucchi The Whole Truth è l'horror da ...