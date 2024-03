Cosa gli ha fatto quando era già a terra | attacco col machete | il retroscena choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) A Torino nel mirino degli investigatori c'è lui, Pietro Costanzia di Costigliole, 23enne discendente di una nobile famiglia piemontese. Il ragazzo al momento nega ogni coinvolgimento nell'agguato ai danni di O.B., 23 anni anche lui, aggredito lunedì pomeriggio a colpi dinel quartiere di Mirafiori. Si era rifugiato "per paura" in un hotel dove poi è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Ora il ragazzo è accusato di tentato omicidio e dovrà rispondere alle domande degli investigatori. Ad inchiodarlo però ci sarebbero le testimonianze della stessa vittima e anche di chi in quei terribili momenti ha visto tutto. A colpire di questo episodio di cronaca è stata le ferocia con cui è stata attaccata la vittima. A quanto pare dopo i primi colpi di, il ragazzo avrebbe chiesto all'aggressore di fermarsi, implorando pietà. ...