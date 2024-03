Coppa Italia Serie C 2023 2024 | la finale di ritorno Catania-Padova si giocherà a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una gara casalinga ae ammenda di 10.000 euro per il. È quanto stabilito dal giudice sportivo diC dopo quanto avvenuto nel corso delladi andata didiC disputata martedì sera a. Di conseguenza, la società etnea sarà costretta a giocare ladisenza pubblico, come si legge nel dispositivo che prevede che “la sanzione della disputa di una gara casalinga asia scontata in occasione della gara successiva diC che la Societàdisputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione ...