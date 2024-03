Contursi Terme | Cuomo è il nuovo Presidente Ente Riserve Sele-Tanagro e Monti Eremita Marzano

“L’arte come contributo alla salvaguardia del pianeta”: la mostra di Lello Gaudiosi al Museo di Eboli - Domenica 10 marzo, a partire dalle ore 11,15, il ManES - Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele e l’Associazione “I Cantori di San Lorenzo” inaugurano l’esposizione pittori ...salernotoday

Eboli: “I Cantori di San Lorenzo”, al Museo Archeologico la mostra pittorica di Gaudiosi - Domenica 10 marzo, a partire dalle ore 11,15, il ManES - Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele e l’Associazione “I Cantori di San Lorenzo” inaugurano l’esposizione pittori ...infocilento

Concorso ASMEL 2024: l'elenco dei Comuni che possono assumere - Si ricorda che i concorsi ASMEL sono procedure unificate valide per selezionare in maniera veloce e semplificata molti candidati da inserire in graduatorie, valide 3 anni per tutta Italia. Ad oggi si ...fiscoetasse