Controlli della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia

Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del nucleo Carabineri Forestale di Castellammare di Stabia durante il servizio di controllo in materia ambientale/urbanistico, a Castellammare di Stabia ... (anteprima24)

Vigevano (Pavia), marzo 2024 – Gli agenti della polizia locale di Vigevano , in collaborazione con i tecnici della Ats di Pavia, hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessati 13 ... (ilgiorno)

Giro di vite per la sicurezza a Firenze. Aumenteranno i controlli nei luoghi a rischio: alle Cascine, in via Palazzuolo, alle fermate della tramvia, alla stazione di Santa Maria Novella. Lo dice il ... (firenzepost)