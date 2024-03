Controlli a Chiaia | identificate cento persone

(Di giovedì 21 marzo 2024) di cui 16 con precedenti penali di polizia e controllati sessantatré veicoli Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione del reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona. Nel corso dell’attività sono state100, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllati 63 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 16 violazioni al Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

