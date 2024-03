Contro gli autoritarismi | riscopriamo la lezione di Living Theatre e Etienne de La Boetie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) In un’epoca in cui la guerra sembra tornare a farla da padrona e regimi autoritari si diffondono a spese della democrazia un po’ ovunque, Europa compresa, sarebbe importante tornare a riflettere sulla radice profonda e oscura della sopraffazione e del dominio, di cui l’umanità sembra non riuscire a liberarsi. In proposito, resta di grande importanza e attualissima ladi un gruppo teatrale leggendario, il, fondato nel 1947 a New York da Julian Beck e Judith Malina, entrambi ebrei. In tutta la sua lunga esistenza, ilha portato avanti senza mai deflettere il proprio credo anarchico non violento, anche se gli costò molte “scomuniche” negli anni della contestazione giovanile (fra 1968 e 1977), che al contrario ritenne spesso legittimo il ricorso alla violenza come ...