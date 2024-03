Contrazione in organico | un docente può essere dichiarato perdente posto anche se si liberano ore per il part-time di un altro docente titolare

La Contrazione in organico può determinare la scomparsa di una COE o una sua nuova composizione. Diverse le conseguenze per il docente coinvolto L'articolo Contrazione in organico che coinvolge una ... (orizzontescuola)

Contrazione in organico che coinvolge una cattedra orario esterna: cosa può accadere al docente titolare nella scuola in servizio sulla COE - La Contrazione in organico può determinare la scomparsa di una COE o una sua nuova composizione. Diverse le conseguenze per il docente coinvolto “Sono un docente immesso in ruolo da concorso ordinario ...orizzontescuola

Graduatoria interna di istituto: quando i docenti con precedenza 104 possono essere esclusi - Individuazione dei soprannumerari In presenza di Contrazione nell’organico della scuola e di esuberi tra il personale docente, la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto è ...orizzontescuola

Incontro sulla situazione degli organici scolastici in Calabria: "Notevole calo degli allievi nelle scuole della regione" - Catanzaro - All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria a Catanzaro Lido, si è tenuto un incontro tra il Direttore regionale Iunti, insieme ai responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali del ...lametino