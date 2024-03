Conte | Giuseppe Antoci capolista circoscrizione isole a Europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) "per continuare le nostre battaglie per la legalità nel Parlamento europeo". Così il leader del Movimento 5 Stellepresenta in una diretta social il candidato allecomenella, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto. "La nostra comunità si rafforza, - ha aggiunto- si rafforza la nostra battaglia contro le mafie. Appoggiate la nostra battaglia e noi non vi deluderemo".