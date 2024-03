Consiglio Stato | Monfalcone garantisca luoghi per preghiere

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildi, all'esito della camera di, ha accolto gli appelli cautelari delle associazioni culturali islamiche Darus Salaam e Baitus Salat die nell'ordinanza precisa che "l'Amministrazione è tenuta a individuare, in contraddittorio con gli interessati e con spirito di reciproca e leale collaborazione, siti alternativi accessibili e dignitosi per consentire ai credenti l'esercizio della preghiera", fissando un tavolo di confronto entro 7 giorni. Il contenzioso tra Comune e associazioni riguardava 2 immobili usati per le, per i quali eraordinato il ripristino della destinazione d'uso.

