Consiglio ministri delibera Taurianova Capitale del libro 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildei, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, hato di assegnare il titolo diitaliana del, per l'anno, alla città di(Rc), ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15. E' quanto si legge nel comunicato di palazzo Chigi.L'assegnazione avviene, sulla base della unanime decisione della giuria, poiché "la proposta rappresenta un miglioramento dell'offerta culturale che si concretizza in un cambiamento significativo, anche nel lungo periodo, in quanto mira all'inclusione sociale con l'utilizzo delle nuove tecnologie e il coinvolgimento dei giovani e delle categorie a rischio di marginalizzazione, diffondendo l'abitudine alla lettura e valorizzando l'immagine sociale del ...

Comune di Bari, dichiarazione del presidente Emiliano - Vorrei consigliarle di essere prudente perché la procedura passa dal Consiglio dei ministri e arriva al Presidente della Repubblica”. “Insomma – ha concluso Emiliano – il mio invito è: non caricate a ...ilikepuglia

Capitale italiana del libro il 2024, il Cdm proclama Taurianova - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha deliberato di assegnare il titolo di Capitale italiana del libro il 2024 a Taurianova (Reggio Calabria). Lo ...zoom24

Il Comune di Sulmona tra le migliori realtà italiane per best practices - É stato selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri come raltà virtuosa per gestione di progetti e innovazione tecnologica ...abruzzonews.eu