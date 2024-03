Consiglio europeo | focus su Gaza e Kiev Meloni | l’Europa sia protagonista nella soluzione della crisi

(Di giovedì 21 marzo 2024) GiorgiaalBuilding di Bruxelles per ilrichiama i leader intorno al tavolo a un protagonismoin Medio Oriente. In occasionesessione di lavoro con il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, la presidente delha posto l’accento su diversi temi a partire dallain Medio Oriente. E nell’auspicare un’immediata pausa umanitaria che porti a un cessate il fuoco sostenibile, ha evidenziato come la Ue possa e debba giocare un ruolo di primo pianoal, ...

L’Ue studia la Difesa comune, “la Russia prepara la guerra contro la Nato”. E si ipotizza un piano per “preparare i civili” - La presidente della commissione Ue, Ursula Von der Leyen avverte: “Le ambizioni di Putin non si fermano a Kiev”. A Bruxelles si lavora per far crescere l'autonomia militare: tra le ipotesi gli Eurobon ...quotidiano

Ucraina: Zelensky, due anni fa abbiamo fermato le truppe russe nei pressi di Kiev - Due anni fa le forze ucraine hanno fermato le truppe russe mentre si stavano avvicinando alla città di Kiev. Lo ha affermato il ...agenzianova

Maccanico, ancora utili per Cinecittà, verso vette inesplorate - (ANSA) - ROMA, 21 MAR - l Consiglio di amministrazione di Cinecittà spa ha esaminato e approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2023 con un utile netto di esercizio di 1,3 milioni di euro, con ...spettacoli.tiscali