Consenso gonfiato ma non troppo | Putin più forte

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Chiedo scusa al lettore di Atlantico se mi porrò tre domande su altrettante vicende che stanno infuocando la discussione in atto sui mass media, prendendo spunto da dichiarazioni di personaggi politici, per esecrarli o difenderli. IlperA tener banco in questi giorni è in particolare la dichiarazione di Matteo Salvini “Han votato, prendiamo atto. Han votato e quindi quando un popolo vota ha sempre ragione ovunque voti”, che si è voluta leggere come un endorsement a Vladimir, il che può essere, ma è servito a distrarre dal vero fatto rilevante, cioè ildi cui gode in Russia. Barricarsi dietro il fatto che non siano state elezioni secondo il modello classico, definendole farsa, per la mancanza di altri candidati credibili, tutti fatti fuori, uccisi o incarcerati, o per la totale ...