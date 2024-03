Conseguenze irreparabili La minaccia del Cremlino | chi è nel mirino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ledell'invio di truppe straniere in Ucraina potrebbero essere «». Così ha messo in guardia il portavoce delDmitry Peskov, tornando sull'eventualità di invio di militari francesi in Ucraina. «Abbiamo ancora bisogno di informazioni precise. Finora, per quanto ho capito, non c'è nulla di preciso al riguardo. In ogni caso, abbiamo già detto più di una volta che l'invio di contingenti militari stranieri in Ucraina comporterebbemolto negative,addirittura», ha affermato il portavoce del. Intanto la proposta presentata dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell di usare i beni congelati alla Russia per sostenere l'Ucraina nell'affrontare la ...