(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – Via libera della commissione Affari costituzionali dellaallaalperre la materia deld’. La maggioranza di centrodestra ha infatti approvato l’emendamento del relatore, Francesco Paolo Russo (Fi), alla proposta di legge di cui èfirmatario il leader M5s Giuseppe Conte che di fatto la sostituisce. “Il– prevede la norma approvata – èto ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo didella disciplina in materia didiper i titolari di cariche distatali, regionali e ...

Non solo il salario minimo, il governo ha sepolto anche la legge contro il conflitto di interessi voluta dal M5s. Come anticipato da il Fatto quotidiano, la maggioranza di centrodestra ha messo in ... (ilfattoquotidiano)

Susie Wolff denuncia la FIA, Hamilton: "Non ho mai sostenuto Ben Sulayem" - Netta presa di posizione di Lewis Hamilton contro la mancanza di trasparenza nei processi interni alla Formula 1 e alla FIA. L'inglese supporta la denuncia di Susie Wolff e parla del caso Red Bull ...autosprint.corrieredellosport

Conflitto interessi, primo ok Camera a delega a governo per riforma - Roma, 21 mar. (askanews) - Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla delega al governo per riformare la materia ...notizie.tiscali

Corteo Libera, il Governo lo snobba. Conte: “Assenza si commenta da sé”. Schlein: “La mafia si combatte anche con salario minimo”| VIDEO - Tanti i leader politici che sono intervenuti questa mattina al corteo di Libera contro le mafie. Presenti anche Schlein e Conte. Assente il Governo.tag24