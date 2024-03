Confindustria | da Gozzi ricorso a probiviri per riammissione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – Antonio, candidato escluso dalla corsa alla presidenza di, ha presentatoal collegio deiper chiedere di essere riammesso alla competizione. Il, presentato insieme a Federacciai di cui è presidente, non sarebbe stato accolto. In una lettera inviata successivamente daai colleghi di, l’imprenditore, sottolineando l’importanza dei valori della trasparenza e la chiarezza, riferisce la risposta deiche avrebbero individuato “vizi formali” nelle dichiarazioni di consenso da lui raccolte. “Non conosciamo al momento – scrive– quali vizi formali avrebbero le dichiarazioni di consenso per le quali lo statuto confederale prevede ...