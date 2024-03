Com’è successo l’incidente di Paola Turci

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) ? L’incubo, per, è iniziato nel 1993. La cantante stava andando in Campania per un concerto, quando sulla Salerno – Reggio Calabria, all’improvviso, la sua auto ha sbandato per poi accartocciarsi su se stessa “Per due anni mi sono usciti vetri dalla faccia – spiega alla conduttrice Barbara d’Urso, ospite della trasmissione ‘Domenica Live’ – Mi definivo la vetraia. Ho avuto tredici operazioni: 12 solo nell’occhio, una sulla guancia”ricostruisce la dinamica del, ripercorrendo i ricordi di quei momenti fatali: “Quel giorno avevo chiamato tutti. Ero al telefono ma si staccava spesso – spiega di fronte alle telecamere della trasmissione di Canale 5- Ho guardato un istante la spina del telefono. Il mio driver ha urlato: attenta! Ho visto il guardrail che stavo per sfiorare, ho sterzato, ...