Com’è la guerra di Putin vista dalla città russa di Belgorod

Di seguito un comunicato diffuso dal partito democratico: “Ciò che è accaduto oggi segna un punto di non ritorno nella storia politica del nostro Paese. Mai, prima di oggi, un Governo, un ministro ... (noinotizie)

Per il sindaco Antonio Decaro è ?un atto di guerra?. Per il governo, un approfondimento necessario. È polemica sulla decisione del Viminale di nominare una commissione per... (ilmessaggero)