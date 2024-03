Come finisce Il Buio nell’Anima | finale e spiegazione del film con Jodie Foster

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di giovedì 21 marzo 2024)Il, trama edelIlè un2007 diretto da Neil Jordan, conosciuto con il titolo The Brave One. Ilha ottenuto un discreto successo, specialmente per l’interpretazione di, candidata al Golden Globe, allo Screen Actors Guild Award e all’Arancio d’oro al Festival di Taormina. Ilè un thriller drammatico che segue la storia di Erica Bain, interpretata da, una conduttrice radiofonica di New York che cerca vendetta dopo essere stata brutalmente aggredita insieme al suo fidanzato, che muore a causa dell’attacco....