Come Alessia Pifferi | Kristel Candelario abbandonò la figlia di 16 mesi per andare in vacanza

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 21 marzo 2024) È stata condannata all’ergastolo per aver abbandonato ladi appena 16a casa da sola per 10 giorni perin. Per il giudice Brendan Sheehan quello cheha tenuto nei confronti della sua bambina, morta di stenti, è stato “il tradimento definitivo”, ragion per cui la pena inflitta è stata quella massima. Una storia terribile che arriva dagli Stati Uniti, e che ricorda molto quella della piccola Diana, lasciata sola dalla madre,e morta, proprioJailyn, di fame e per disidratazione. “Proprionon hai lasciato uscire Jailyn dalla sua prigionia – sono state le parole del magistrato alla lettura della sentenza – allo stesso modo dovresti trascorrere il resto ...