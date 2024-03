Colpi di pistola contro l' auto di un parente | arrestato 39enne Il motivo del gesto | «Ruba l' energia elettrica»

Torralba (SS): arrestato per detenzione e porto abusivo di una pistola dopo aver sparato all’esterno di un circolo di Sennori - Torralba (SS): uomo arrestato per detenzione e porto abusivo di una pistola dopo aver sparato 3 Colpi in aria all'esterno di un circolo di Sennori in seguito ad una discussione. #torralba #sassari #cr ...lamilano

Sparatoria in un bar, Calcagnile era stato picchiato in casa poco prima. Un altro uomo scampato all’agguato - LECCE - Una vendetta dopo l’ennesima aggressione subìta. Spuntano i retroscena della sparatoria in cui è rimasto ferito alle gambe Cristian Salierno, con due ...corrieresalentino

Laura Fiorito uccisa in Belize: «Prima la stretta di mano, poi l'esecuzione davanti alla famiglia», il killer ripreso in un video - Prima la stretta di mano, poi il colpo di pistola che le toglie la vita. Laura Fiorito, una mamma di 44 anni originaria di Siracusa, è stata uccisa martedì 12 marzo in un agguato ...ilmessaggero