Colonialismo causa di ogni male? Ecco chi soffia sui sensi di colpa dell’Occidente

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nei Paesi occidentali è in atto da parecchio tempo il tentativo, purtroppo riuscitissimo, di addebitare aleuropeo tutti i mali che affliggono il mondo contemporaneo. La sinistra, tanto cattolica quanto laica, è il motore principale di questa strategia, che ha fatto crescere a dismisura i complessi diin Europa e negli Stati Uniti. Al punto di rinnegare – soprattutto in ambito accademico – i valori della civiltà occidentale, esaltando invece quelli (presunti) di civiltà considerate “alternative” alla nostra. Negli scaffali delle librerie e delle biblioteche Usa, per esempio, le sezioni dedicate agli studi afroamericani ormai superano largamente quelle che ospitano i saggi tradizionali sui quali si erano in precedenza formate intere generazioni di studenti. Il mito del buon selvaggio Una certa narrazione, diffusa per ...