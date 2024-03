Colle | mafie sono zavorra | serve impegno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 21 marzo 2024) 10.25 E' una"ricorrenza significativa per la comunità nazionale" e sottolinea l'per liberare le popolazioni e i territori dalle". Così il Presidente Mattarella in un messaggio per la Giornata della memoria e dell'in ricordo delle vittime delle. "Quando difendiamo la dignità di essere cittadini liberi, quando ci ribelliamo a violenze e ingiustizie e non ci voltiamo dall'altra parte contribuiamo alla lotta contro le" che "una"."La lotta alleè compito e dovere" di quanti amano la Repubblica