Cocaina nella Porsche | 2 arresti a Savona Ravenna | sequestrati oltre 30 kg di cocaina

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unacon 18 kg die un'altra auto con a bordo30 kg di droga. Doppio sequestro di sostanze stupefacenti tra, condotto dalla Guardia di Finanza in due operazioni separate. Le circostanze sono simili. La droga infatti era nascosta in entrambi i casi nei vani della parte posteriore delle auto sottoposte ai controlli. I conducenti delle vetture, sequestrate insieme a droga, telefoni e denaro, sono stati fermati e sono sotto vincolo restrittivo.

Un fenomeno in costante e preoccupante aumento. Nella Bassa Bergamasca si consumano 2.850 dosi di Cocaina , 8.800 di cannabis (thc) e 450 di eroina al giorno. Ogni giorno. Cresce pure ... (ilgiorno)

Sequestro record di Cocaina: imbianchino di Godo arrestato con 31 chili di ‘polvere bianca’ - Per un totale di oltre tre milioni di euro al mercato al dettaglio: l’auto dell’uomo è stata controllata lunedì notte dalla Finanza in via Canala: dentro c’erano 27 panetti.ilrestodelcarlino

“Bar e pizzerie le migliori ‘lavatrici’ dei soldi delle mafie, politica rifletta su Caruso senza scontrarsi” - “I traffici di Cocaina producono per la ‘ndrangheta grosse quantità di denaro, che ha bisogno di uno sfogo economico – spiega Centini -: e questo non si trova tanto nelle loro zone, economicamente ...piacenzasera

Trovato positivo alla Cocaina: “Marotta mi ha chiamato in ufficio” - Giorni difficili per Marotta, alle prese con la bufera Acerbi che verrà ascoltato dalla Procura federale nella giornata di domani ...interlive