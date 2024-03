Cobolli-Norrie in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Flavioaffronterà Cameronnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Grazie al successo in rimonta contro Nishioka all’esordio, il giovane azzurro si è regalato la prima vittoria in carriera in un. Il cammino ora si fa però in salita visto che il prossimo avversario di Flavio sarà il britannico, molto più esperto e a suo agio in determinate condizioni di gioco, non a caso favorito alla vigilia. Si tratta del primo confronto ufficiale tra i due. In palio un posto al terzo turno contro il vincente di Fucsovics-Medvedev. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...