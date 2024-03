CM com – Manfredi-Ferrero | nuova data per la cessione della Sampdoria | l’accordo non è in discussione|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-21 10:48:00 Fermi tutti! La giornata campale, quella del passaggio di mano definitivoda Massimoa Matteo, doveva essere ieri, presso il Tribunale di Milano, al cospetto del giudice Marconi. In effetti, le parti si sono presentate davanti al magistrato, ma senza apporre le sospirate firme. Niente chiusura ufficiale, quindi, mafaticosamente raggiunto la settimana scorsa non è in discussione. L’intesa è stata raggiunta, e il Viperetta rinuncerà alle sue ultime quote (comunque ininfluenti) uscendo definitivamente di scena. Da entrambe le parti come detto secondo Il Secolo XIX filtra la massima serenità.non è in bilico, sarebbero stati gli stessi avvocati dei soggetti coinvolti, ossia Blucerchiati (con ...