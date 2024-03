Claudio Baglioni insignito Cavaliere dal Presidente della Repubblica

Singer-songwriter Baglioni made Knight of the Grand Cross - Much-loved Italian singer-songwriter and musician Claudio Baglioni has been made Knight of the Grand Cross, the highest and most prestigious Order of Merit of the Republic awarded by the Head of State ...ansa

Claudio Baglioni nominato Cavaliere di Gran Croce da Mattarella - Il musicista 72enne premiato per benemerenze in campo artistico, sociale e umanitario. Nel 2026 chiuderà la sua carriera ...tgcom24.mediaset

Claudio Baglioni riceve l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce - Mattarella conferisce a Claudio Baglioni l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce: il cantautore insignito per benemerenze acquisite in campo artistico, professionale, sociale e umanitario.corrierenazionale