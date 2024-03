Claudio Baglioni Cavaliere di Gran Croce | l’onorificenza conferita da Mattarella | di cosa si tratta

lutto per la perdita : Ricordando Franco Novaro Il mondo della musica piange l’ennesima perdita per la scomparsa di Franco Novaro , caro collaboratore del famoso cantante Claudio Baglioni . ... (pettegolezzicelebrita)

Lutto per Claudio Baglioni , l’annuncio del cantautore sui social. Solo pochi mesi fa aveva dovuto dire addio ad un’altra figura importante della sua vita: il direttore d’orchestra Danilo Minotti che ... (caffeinamagazine)

Grave lutto per Claudio Baglioni: proprio in queste ore, il cantante ha infatti comunicato la morte del suo storico collaboratore Francesco Novaro (Franco, per gli amici), che da anni lo ... (thesocialpost)