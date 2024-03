Clamoroso al Cibali! Parola a un nativo radiofonico

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per il centenario della radio abbiamo intervistato Riccardo Cucchi, giornalistae storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto". Siamo a 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica italiana, perché è così importante ricordarlo? "Perchè è stato il primo mezzo a raccontare la realtà". Come ha influenzato la cultura? "Ha aiutato uno sviluppo umano importante, la fantasia. E grazie ad essa anche l’uomo". Che differenza c’è tra le trasmissioni di oggi e di ieri? "È cambiato il linguaggio. Oggi il radiocronista è più libero". Tra i mezzi di telecomunicazione, la radio è la più antica, perché è ancora diffusa? "Perché ti permette di ascoltarla mentre fai altre cose". Perché ha deciso di lavorare in radio? "Quando sono nato c’era solo la radio, mi emozionavo". Qual è stata la partita più emozionante che ha commentato? "L’ultima ...

