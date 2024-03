Civitavecchia | ladri d’appartamento colti sul fatto dal vicino | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Nel fine settimana gli agenti del Commissariato di Polizia dihanno tratto in arresto tre persone, un 48enne ed un 34enne italiani residenti a Roma ed un 28enne italiano residente a Foligno ma domiciliato a Roma, con numerosi precedenti di Polizia per reati di natura predatoria, gravemente indiziate del reato di concorso in furto in appartamento aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Nel tardo pomeriggio di domenica 17 marzo, i poliziotti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in una palazzina del centro dove poco prima un inquilino aveva segnalato al NUE 112 la presenza di persone sospette all’interno del palazzo. Immediatamente giunti sul posto i poliziotti contattavano l’uomo che, dopo aver sorpreso i 3 uomini mentre tentavano di forzare la serratura ...