Civitavecchia | arrestati ladri specializzati nel furto in appartamento | nella loro macchina gli arnesi da scasso

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Polizia di Stato ha arrestato trezona di: i malviventi eranonelin. L’arresto deiè avvenuto per mano della Polizia a– Ilcorrieredellacitta.comTriplice arresto in queste ore a, dove la Polizia di Stato ha messo le manette a tre. I fermati eranonelin, in un reato che avevano messo in piedi anche negli ultimi giorni all’interno di questo territorio balneare. Ilfermo è stato possibile grazie alla collaborazione dei residenti di una palazzina, che hanno colto i malviventi mentre provavano a forzare la porta ...

