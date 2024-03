Civitanovese-castelfidardo Soccorritore ferito nell’intervallo del match Indaga la Procura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Alla luce di quanto segnalato dal direttore di gara nel referto relativo alla gara, si è deciso di inoltrare gli atti allaFederale affinché svolga le opportune verifiche per risalire ad un’eventuale responsabilità in merito ai danni subiti da un membro dei soccorritori di servizio. L’arbitro nel referto afferma di non aver assistito personalmente all’episodio in quanto già negli spogliatoi. Eventuali sanzioni saranno irrogate all’esito degli accertamenti". È quanto scritto dalla Federcalcio Marche. In Eccellenza è stata comminata una multa di 600euro alla Maceratese "per il lancio di alcune bombe carta e per espressioni irriguardose verso l’arbitro e la sua assistente". La Maceratese dovrà forzatamente rinunciare a quattro giocatori anella partita in programma il ...