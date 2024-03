Civitanova-Trento oggi in tv | orario Champions League volley | dove vederla | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)giovedì 21 marzo (ore 20.30) si gioca, semifinale di ritorno della2023-2024 dimaschile. La Lube ospiterà l’Itas in un confronto che si preannuncia particolarmente intenso e avvincente, un derby di notevole caratura tecnica che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo della massima competizione europea. I Campioni d’Italia si presenteranno all’appuntamento forti della vittoria per 3-1 ottenuta nel confronto d’andata. I cucinieri saranno dunque chiamati a ribaltare il risultato di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum: dovranno vincere per 3-0 o 3-1 per meritarsi il golden set di spareggio. Ai dolomitici basterà conquistare due set per guadagnarsi il diritto di disputare la terza finale continentale nel giro di quattro ...