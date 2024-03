Cittadini europei | preparatevi alla guerra | ecco il programma d' emergenza dell' Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'Europa si trova ad affrontare un momento di estrema tensione e preparazione bellica. Già in precedenza, alcuni leaderinsieme all'Alto Rappresentante'Unione Europea, Josep Borrell, avevano lanciato un appello urgente in questo senso. Ma ora si sta prendendo una decisione ancora più ferma. Ne è prova la bozza del documento che dovrebbe essere approvato al Consiglio europeo in corso, che include addirittura un piano d'per un eventuale attacco bellico. Si sottolinea la necessità imperativa di sviluppare un piano congiunto militare e civile per affrontare le crisi nel contestoe crescenti minacce. Questo non è un errore, bensì un chiaro invito inserito nella sezione militare del documento. L'Unione Europea, svela Repubblica, sente sempre più vicina la minaccia del conflitto in Ucraina, ...