Ciocchetti FdI | “Impegnati a rilancio Ssn per allargare screening”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – ?Siamoper dare un contributo aldel Ssn. Abbiamo lottato per avere lo scudo finale, ora stiamo lavorando per modificare la legge Gelli-Bianco, risolvere il problema del contenzioso medico legale che ci costa 10 miliardi l’anno. E’ un impegno che stiamo portando avanti perché è un tema centrale e particolarmente significativo, così come è fondamentale l’allargamento delloe fare una diagnosi precoce? del tumore al polmone. Lo ha detto Luciano(FdI), vice presidente XII commissione Camera dei Deputati, intervenendo al convegno internazionale ?Sublobar Resections for Lung Cancer: how, when, why? presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma.?Il 2026 è l’anno in cui prevediamo una riorganizzazione del sistema territoriale della sanità?, ...