(Di giovedì 21 marzo 2024) Qingdao, 21 mar – (Xinhua) –cinesi e tedeschila pittura di statuette di “tigre d’argilla” nella Qingdao No. 9 High School di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello, oggi 21 marzo 2024. Glidelle scuole superiori di Magdeburgo, in Germania, che si sono recati in visita amichevole nella scuola superiore cinese, hanno sperimentato la realizzazione di opere d’arte del patrimoniole immateriale dellae hanno imparato a conoscere latradizionale cinese con glidel Paese. (Xin) Agenzia Xinhua