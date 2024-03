Cina | registra calo di inquinanti atmosferici a febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pechino, 21 mar – (Xinhua) – La densita’ dei principalinelle citta’ cinesi e’ diminuita a, secondo i dati del ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente. Nelle 339 citta’ monitorate dal ministero, la densita’ media di PM2,5, un indicatore chiave dell’inquinamento atmosferico, e’ diminuita del 2,2% su base annua, raggiungendo i 45 microgrammi per metro cubo, secondo il ministero. La densita’ media del PM10 e’ scesa dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 64 microgrammi per metro cubo, mentre quella dell’anidride solforosa e’ diminuita del 10% fino a 9 microgrammi per metro cubo. Tra le 168 citta’ chiave monitorate dal ministero, Lhasa, capoluogo della regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, si e’ classificata al primo posto in ...