Cina | portera’ avanti riforma di esame d’ammissione all’universita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pechino, 21 mar – (Xinhua) – Il ministero cinese dell’Istruzione ieri ha pubblicato il suo avviso annuale sulle iscrizioni ai college per il 2024, impegnandosi a portareladegli esami e delle politiche di ammissione. Secondo l’avviso, sette suddivisioni a livello provinciale, tra cui Jilin, Anhui e Guizhou, sono esortate ad attuare nuove politiche in relazione a questoquest’anno. Il ministero ha dichiarato che dovrebbero essere compiuti sforzi per garantire che l’si concentri sulla verifica non solo delle conoscenze acquisite dai candidati, ma anche delle loro competenze e del loro calibro accademico. Il ministero intensifichera’ inoltre la repressione di imbrogli durante l’, in particolare quelli che coinvolgono dispositivi ad alta ...