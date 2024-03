Cina | l' Impero vacilla ancora

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Dragone non è uscito vincente dalle sue storiche preoccupazioni economiche. L’edilizia è ferma, i centri commerciali disertati, la disoccupazione aumenta e il debito del Paese è salito a 52 mila miliardi di dollari (mentre la spesa militare cresce a dismisura). Così la «grande frenata» fa paura a Pechino. E dovrebbe preoccupare anche noi. Lanon è più il «motore del mondo». Il primo ministro Li Qiang s’è appena affannato a garantire che l’obiettivo della crescita nel 2024 resta «attorno al 5 per cento». Ma nessuno crede a quel dato, anche se è tra i più modesti nella luccicante storia degli aumenti del Pil della Repubblica popolare. «Il 5 per cento è lontano dalla realtà» sostiene Maria Adele Carrai, docente alla New York University e grande esperta di, «per una serie di motivi evidenti». Molti di questi motivi, in effetti, descrivono una ...

