Cina | esperti | nuove tecnologie portano opportunita’ | sfide a pratiche democratiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pechino, 21 mar – (Xinhua) – Nel corso di un forum internazionale sulla democrazia tenutosi ieri a Pechino, glihanno discusso di come i rapidi progressi tecnologici, come Internet, i big data e l’intelligenza artificiale, presentino siacheper le. Le innovazioni tecnologiche epocali porteranno a trasformazioni nei contenuti, nelle forme e nel funzionamento della legge, promuovendo notevolmente la democrazia, ha dichiarato Yang Xiaolei, vice preside dell’Istituto per l’intelligenza artificiale della Peking University, durante un sottoforum della terza edizione del “Forum internazionale sulla democrazia: i valori umani condivisi”. Leintelligenti superano i tradizionali confini degli strati sociali e ...