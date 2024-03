Cina | commercianti italiani di vino mirano a espandersi nel Paese

(Di giovedì 21 marzo 2024) Chengdu, 21 mar – (Xinhua) – Idiieri hanno fatto il loro debutto alla 110ma edizione della Fiera del cibo e delle bevande nella citta’ sud-occidentale cinese di Chengdu, puntando ad espandere la propria presenza sul mercato cinese dei consumatori. Il Padiglione dell’Italia, di 210 metri quadrati, ha presentato 38 aziende nei settori dell’importazione e della vendita diitaliano, con espositori che mostravano vini e cercavano collaborazioni con le imprese cinesi. “L’andamento dell’export delitaliano ine’ buono, e si mantiene nella top 3 dei maggiori produttori presenti in, pero’ ci sono ancora ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la performance e l’andamento futuri”, ha dichiarato Fabio Schina, ...

Un’altra pandemia è possibile e i mercati promiscui di Wuhan sono ancora lì - Al mercato di Wuhan nulla è cambiato e le carcasse di animali vivi e morti nelle gabbie, sono a contatto tra loro, i commercianti e i clienti ...romait

Ucraina Russia, 007 Mosca: "2.000 francesi pronte per Kiev". Parigi: "Fake news" - Vladimir Putin andrà a maggio in Cina a maggio per colloqui con il presidente Xi Jinping ... Il Gunvor era un importante commerciante di petrolio russo prima dell'invasione dell'Ucraina, ma ha cessato ...tg24.sky

Mafia: pizzo a commercianti, tre arrestati a Palermo - Il provvedimento nasce da indagini condotte, dal 2021 al 2023 sulla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. Il clan, che fa parte del mandamento di "Pagliarelli", controllava a tappeto le estorsioni nei ...ansa