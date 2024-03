Cifra enorme | Nardella nel mirino di Draghi E spunta la mail del fine mandato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) È giusto utilizzare (tanti) soldi pubblici per far conoscere alla città il lavoro svolto da un sindaco al termine dei cinque anni di? Un primo cittadino che, secondo i rumors di palazzo, dovrebbe, per altro, anche candidarsi alle elezioni europee. È da questa domanda che è partito il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Firenze, Alessandro. L'esponente conservatore ha scoperto che Darioha speso 572mila euro (pubblici) in comunicazione per il suo. “Per rendersi conto dell'enormità della, questa va paragonata alla medesima campagna del 2019, alladel primo, quandoaveva speso quattro volte meno: 121.544 euro – ha sottolineato- ...