Ciclo dei rifiuti Roma – Bevilacqua e Calcerano Europa Verde Roma | “Chiediamo confronto scientifico | nessuno si è mai prestato a narrazioni tossiche”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 21 marzo 2024) A seguito dell’incontro tra il Commissario del Governo Gualtieri e i Sindaci dei territori prossimi all’area di Santa Palomba dove sarà realizzato l’inceneritore per lo smaltimento deidi, auspichiamo che iltra le istituzioni possa proseguire sulla base dell’esame di dati tecnici e normativi oggettivi, e non in base ache a differenza di quanto affermato dal Commissario non sono mai state ‘’, soprattutto da parte dei sindaci. “Le comprensibili preoccupazioni dei residenti, dei Comitati e dei Sindaci dell’area metropolitana si fondano infatti su una valutazione scientifica dell’impatto ambientale di inceneritori e discariche, sostenuta anche dalle Direttive Europee sul trattamento deiche equiparano questi due metodi ...