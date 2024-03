Chiazze giallastre nel Bozzente | caccia ai responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)nele scatta l’emergenza. A lanciare l’allarme il consigliere Massimo Cozzi: "Mi sono arrivate alcune foto del, in località Villanova, da un cittadino di Garbatola che ringrazio. Ho immediatamente avvertito il Comune per le opportune verifiche. Ringrazio l’assessore all’ambiente Parini per il pronto interessamento alla vicenda, nella speranza che si possa risalire agli autori di questa ennesima vergogna ambientale ai danni del nostro territorio". Al momento sono in corso gli accertamenti del caso, nel tentativo di risalire aidi quello che potrebbe essere l’ennesimo sversamento illegale ai danni del torrente. Ilnasce nel cuore del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e si ingrossa grazie al contributo di numerosi ...