Chiara Tramontano su ultimi mesi Giulia

(Di giovedì 21 marzo 2024) 12.10 Testimoniando al processo per l'uccisione di sua sorellaripercorre glidella 29enne. "Diceva che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, in ogni cibo odore strano. L'acqua odorava di candeggina, aveva costanti dolori". Imputato e reo confesso è Alessandro Impagnatiello che l'avrebbe prima avvelenata e poi accoltellata.aveva deciso di rompere dopo aver scoperto la storia parallela. "Voleva abortire, poi aveva deciso di crescere il bimbo da sola". Aspettava Thiago da 7

