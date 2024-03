Chiara Tramontano | Giulia diceva ' tutto ha sapore strano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) "chequello che mangiava aveva unassurdo, in ogni cibo odorea mia madre che il latte il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un. In ogni cosa trovava un". Lo ha raccontato, la sorella di, testimone in aula al processo in cui è imputato Alessandro Impagnatiello. La testimone ha raccontato di acqua che odorava di "candeggina" e dei costanti dolori allo stomaco della sorella. "Beveva tante tisane - ha aggiunto - ma non trovava sollievo". Impagnatiello è accusato di averla avvelenata per mesi con topicida. "era propensa a interrompere la gravidanza ...